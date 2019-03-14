 Akdeniz derbisine acemi hakem

SPOR TOTO Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 26. hafta maçında Antalyaspor ile Alanyaspor arasında 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadeleye ise Adana Bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük atandı. Bu sezon Süper Lig'de 1, TFF 1. Ligde 13, TFF 2. Lig'de 4, TFF 3. Lig'de ise 1 maç yöneten Zorbay Küçük, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç yönetti. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan bu kritik mücadelede Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını da Erdem Bayık ve Hakan Yemişken yapacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 13:27