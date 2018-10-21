BUNA göre; Akdeniz derbisinde ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile sahada olacak.
Konuk ekip Antalyaspor ise, Boffin, Angelo, Cissokho, Celustka, Nazım, Doğukan, Yekta, Chico, Hakan, Maicon ve Doukara ilk 11'i ile maça başlayacak.
Akdeniz derbisinde kadrolar açıklandı
Süper Lig'de bugün saat 16.00'da başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor maçının kadroları az önce açıklandı
BUNA göre; Akdeniz derbisinde ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile sahada olacak.
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