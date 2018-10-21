Akdeniz derbisinde kadrolar açıklandı

BUNA göre; Akdeniz derbisinde ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile sahada olacak.

Konuk ekip Antalyaspor ise, Boffin, Angelo, Cissokho, Celustka, Nazım, Doğukan, Yekta, Chico, Hakan, Maicon ve Doukara ilk 11'i ile maça başlayacak.