Akdeniz derbisinde gülen yok 0-0

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'de bugün bir diğer Akdeniz temsilcisi olan Antalyaspor'u ağırladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele sağanak yağış altında gerçekleşti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor ilk dakikalarda Bammou ve Fernandes ile fırsatlar yakaladı ancak değerlendiremedi. İlk yarıda iki ekibin atakları sonuç vermedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 berabere girdi. Antalyaspor ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladı. Sağlı sollu ataklarla Alanyaspor kalesine gelmeye çalışan kırmızı beyazlılar, turuncu yeşilli savunmayı geçemedi. Mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenen Alanyasporlu yıldız Cisse, mücadelenin 58. dakikasında Bakasetas'ın yerine oyuna dahil oldu. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Cisse, takımını öne geçiremedi. 90 dakika sonunda gol olmayınca her iki ekip de 1'er puana razı oldu. Alanyaspor bu beraberlikle 23 puana yükseldi. Ligin dibine demir atan Antalyaspor ise 13 puana yükselerek tehlikeli bölgenin 1 puan üstüne çıktı.

STAD: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

HAKEMLER: Zorbay Küçük 5, Volkan Ahmet Narinç 4, Samet Çavuş 4

ALANYASPOR: Marafona 6, N'Sakala 6, Tzavellas 6, Welinton 6, Baiano 5, Siopis 6, Salih 5 (Dk.76 Ceyhun 3), Bakasetas 4 (Dk.58 Cisse 4), Efecan 6 (Dk.70 Campos 3), Fernandes 4, Bammou 4

ANTALYASPOR: Ferhat 5, Angelo 6, Eren 6, Doğukan 6, Charles 4 (Dk.46 Francisco 3), Ufuk 4, Amilton 5, Celustka 6, Nazım 6, Hakan 5 (Dk.70 Salih 3), Aatif 3 (Dk.46 Gustavo 3)

SARI KART: Wanderson Baiano, Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis (Aytemiz Alanyaspor) Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Ufuk Akyol (Antalyaspor)

------------------

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Antalyaspor'da kalesini terk edip ceza sahasına yakın bir noktada Efecan Karaca'yı düşüren Ferhat Kaplan sarı kart gördü.

7' Alanyaspor'da N'Sakala ceza sahası dışında yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.

12' Alanyaspor'da Bammou'nun sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Fernandes yükseldi ama Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

41' Antalyaspor'da Amilton savunma arkasına sızmıştı ama ceza sahasında dengesini kaybedince pozisyonu değerlendiremedi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

50' Amilton'un ara pasıyla savunma arkasına sızan Blanco, dar açıdan vurmayı denedi, zeminin de etkisiyle yavaşlayan şutunu kaleci Marafona kontrol etti.

53' Sol kanattan ceza sahasına giren Fernandes'in şutu Celustka'ya çarpıp üstten az farkla kornere gitti.

67' Sarı kartlı Hakan Özmert'in Bammou'ya yaptığı faulün ardından Alanyasporlu futbolcular maçın hakemine yoğun bir şekilde Hakan'ın ikinci sarı kartı görmesi gerektiği yönünde itirazlarda bulundular. Ama hakem karta gerek olmadığını belirtti.

74' Antalyaspor'da Blanco kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

83' Ceza sahasına yakın bir noktadan şut açısı bulan Cisse'nin vuruşu az farkla yandan auta gitti.

88' Fernandes ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Ardından geçmeye çalıştığı Nazım topa elle dokununca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR'da pozisyonu inceleyen maçın hakemi Zorbay Küçük, Nazım'ın topa eliyle dokunmadığına karar verdi ve penaltıyı iptal etti.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi ve taraftar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

------------------

MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma sağanak yağış nedeniyle futbola uygun olmayan bir zeminde ve yaklaşık 5 bin civarında futbolsever önünde oynandı.

- Aytemiz Alanyasporlu futbolcular sahaya, "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye. Uluslararası Göçmenler Gününüz Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktılar.

- Mücadeleyi izleyenler arasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, turuncu yeşilli yöneticiler ve protokol üyeleri de vardı.

- Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, ilk 11'de çıkması beklenen maçta yedek olarak soyundu.

- Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sakatlığı geçen Cisse'yi yedek bıraktı ve bu oyuncunun yerine Bammou ile maça başladı.