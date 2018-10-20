Akdeniz derbisi yarın

SPOR Toto Süper Lig'de 12 puanla 10. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın 13 puanla 6. basamakta yer alan Antalyaspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan dev maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadele öncesi Alanyaspor'da Welinton ve Mbilla dışında eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan ve milli arada tedavisi tamamlanan golcü yıldız Papiss Cisse'nin ise ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Antalyaspor'da ise Charles, Barrada ve Drole'nin forma giyemeyecekleri öğrenildi.

BAKKAL ŞİFREYİ VERDİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, derbi maçı öncesinde oyuncularına çok güveniyor. Dün yapılan antrenmanda oyuncularına galibiyetin şifresini veren deneyimli teknik adam, iç sahada kayıp istemediğini futbolcularına bir kez daha aktardı. Taraftarları da maça davet eden Bakkal, "Alanyaspor, böyle bir taraftar kitlesine sahip olduğu için çok şanslı. Yarınki maçta tribünlerin tıklım tıklım dolu olacağından şüphem yok" dedi.