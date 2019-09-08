Akdeniz derbisi golsüz
Süper Lig'de lider Alanyaspor, lige verilen milli arada Antalyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Turuncu yeşilliler sahadan golsüz berabere ayrıldı
Cemali AYGIR
SÜPER Lig'in iki Akdeniz takımı olan Alanyaspor ile Antalyaspor, lige verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Regnum Carya Otel 1 No'lu sahada oynanan mücadeleye temsilcimiz Alanyaspor hızlı başladı. Henüz 2. dakikada gelişen atağımızda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bammou yerden sert bir şut çekti ancak top kaleci Ferhat'ta kaldı. 41'de ise önce Bammou, daha sonra ise Bakasetas kaleyi yokladı ancak kaleci Ferhat her iki pozisyonda da başarılıydı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 66. dakikada rakip yarı alana gönderilen uzun topla buluşan Cisse ceza alanına sokuldu. Açısını kaybeden Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Ferhat'ta kaldı. İki ekibin de fırsatlardan yararlanamadığı hazırlık maçı golsüz eşitlikle sona erdi.
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