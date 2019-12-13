Akdeniz derbisi: Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor maçı | 13.12.2019 | CANLI ANLATIM

KRİTİK derbiye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Baiano, orta alanda Siopis, Salih, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Antalyaspor ise, Ferhat, Angelo, Eren, Doğukan, Fernando, Ufuk, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan ve Aatif ilk 11'i ile sahada.

CANLI ANLATIM

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

45'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Anastasios Bakasetas'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Antalyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

41'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan faullerle sık sık duruyor.

38'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında Yacine Bammou kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

36' Antalyaspor'da 19 numaralı Ufuk Akyol sarı kart gördü.

31'Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Aytemiz Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

28'Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğü göze çarpıyor.

24'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında Yacine Bammou kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

22'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

18'Dönen topu önünde bulan Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

18'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında Marafona çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

13'Yacine Bammou'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Antalyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

11'Fabrice N'Sakala'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Anastasios Bakasetas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

8'Anastasios Bakasetas'ın sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Salih Uçan bekletmeden vuruşunu yapıyor. Top savunmadan geri geliyor.

5'Yacine Bammou'nun, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

16' Antalyaspor'da 88 numaralı Hakan Özmert sarı kart gördü.

2' Antalyaspor'da 35 numaralı kaleci Ferhat Kaplan sarı kart gördü.

Maç başladı