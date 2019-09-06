Akdeniz'de erken derbi

SÜPER Lig'e verilen Milli aradayı boş geçirmeyecek olan temsilcimiz Alanyaspor, 7 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Regnum Carya Sahası'nda yapılacak olan mücadele saat 16.30'da başlayacak. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hazırlık maçında takımın eksiklerini not ederek Fenerbahçe maçı hazırlıklarını buna göre devam ettirecek.