Ajax'ı Tottenham da durduramadı

ŞAMPİYONLAR Ligi Yarı Final ilk maçında Tottenham'a konuk olan Ajax, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Hollanda ekibi, Real Madrid ve Juventus'un ardından, İngiliz ekibini de elemek için önemli bir adım atmış oldu.

Maça hızlı bir giriş yapan Ajax, 15. dakikada Hakim Ziyech'in nefis pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Van de Beek'in golüyie 1-0 öne geçti.

Bu gole çabuk reaksiyon veremeyen Tottenham, ilk 45 dakikananın sonlarına kadar rakibinin üzerinde baskı kuramadı.

Neredeyse kusursuz bir ilk yarı geçiren Ajax, devre biterken skoru korumayı düşünerek topu rakibine bıraktı. Tottenham, rakibinin bu hamlesini etkili kullanamayınca ilk devre, 1-0 Amsterdam ekibinin üstünlüğü ile geçildi.

İkinci 45 dakika ise oldukça hareketli geçti. Tottenham'ın riskleri arttırmasıyla beraber arkada daha çok alan bırakması, futbolseverlere iki kalede karşılıklı pozisyonlar izletti.

Son ve Kane gibi isimlerden yoksun olan Londra ekibi, rakip kalede bulduğu ya da bulmaya yaklaştığı pozisyonlarda ise eksik oyuncularını aradı.

77. dakika, belki de turun kader anlarından birine sahne oldu. Hızlı hücüm sonucunda ceza sahasında topla buluşan David Neres'in kaleci Lloris'i geçen şutu direğe takıldı ve Tottenham'ı maçta tuttu.

Maç boyunca rakip kaleye gitmeye çalışan Hollanda ekibi, son 10 dakikaya girildiğinde oyunu iyice kendi yarı sahasında kabul etmeye başladı. Buna rağmen istediği fırsatları yaratamayan Pochettino'nun öğrencileri, 1-0'lık mağlubiyete razı oldu.

İki ekip, 8 Mayıs Çarşamba günü rövanş maçında Johan Cruijff ArenA'da karşı karşıya gelecek.