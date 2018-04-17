Ahmet Ürkmezgil: "Şampiyon biz olmazsak..."

BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, TRTSpor kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları;

''FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ''

Futbol bu. Elemek, elenmek, yenmek, yenilmek her şey var. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapıp, kupayı kaldırmak istiyoruz. Maç, sahada oynanır ve sahada biter. İlk maç, orada bitti. Futbolcularımız için de öyle olduğunu düşünüyorum. İkinci maçı kazanıp finale çıkma isteğimiz var.

''BÖYLE BİR SEZON HATIRLAMIYORUM''

Biz Şampiyonlar Ligi'nden geldiğimiz için hem kupa hem ligin kötü etkileyeceğini düşünmüyorum. Büyük takımlar böyle durumlardan etkilenmez zaten. Şampiyonluk için haftalardır aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe yarışın içinde. 4 takımın şansı bence eşit düzeyde. Bu kadar keyifli bir lig uzun zamandır izlememiştik. Düşme hattında da müthiş bir yarış var. Böyle bir sezon hatırlamıyorum.

''GALATASARAY DERBİSİNİ KAZANAN...''

Galatasaray - Beşiktaş maçında galip gelen takım büyük avantaj sağlayacaktır. Ancak şampiyonluk düğümünün çözüleceğini düşünmüyorum.

''HAKEMLERİN PERFORMANSI PARLAK DEĞİL''

Hakemlerin bu sezon performansının çok parlak olmadığı görülüyor. Onların da işi çok zor tabii. Biz de normal hayatımızda hatalar yapabiliyoruz. Adil bir yönetimin olması herkesi mutlu edecektir. Çok yüklenmek kimseye yarar sağlamayacaktır.

''ŞAMPİYON BİZ OLAMAZSAK...''

Beşiktaş şampiyon olmuyorsa İstanbulspor şampiyon olsun. Beşiktaş'ın şampiyon olmadığı tek ortamda gönlümden geçen takım İstanbulspor olur.