Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı açıklaması
Beşiktaş‘ın yeni Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili mesaj geldi.
SPOR 20.10.2019, 23:28
BEŞİKTAŞ'IN yeni Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili mesaj geldi.
Ahmet Nur Çebi: "Ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile tartışmasız devam edeceğim. Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımalıyız."
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