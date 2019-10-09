Ahmet Nur Çebi başkanlık için kararını verdi!
Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen isimlerden olan Ahmet Nur Çebi, aday olmama kararı aldı.
SPOR 09.10.2019, 16:39
FİKRET Orman'ın görevi bırakma kararı sonrası gidilen olağanüstü genel kurulda aday olması beklenen Ahmet Nur Çebi, son kararını verdi. Bir süredir liste hazırlığında olan ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Çebi, yarışa girmeme kararı aldı. Bugün 17.00'da listesini divan kuruluna sunması beklenen Çebi, yaptığı son değerlendirmenin ardından bu seçimde aday olmama yönünde tercih kullandı. Ahmet Nur Çebi'nin yakın dostlarına, "Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı" dediği ifade ediliyor.
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