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Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökçek, Türk futbolunda kulüplerin yaşadığı sıkıntıların son bulması için öneride bulundu

Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökçek, Türk futbolunda kulüplerin yaşadığı sıkıntıların son bulması için öneride bulundu

28 Mart 2018 Çarşamba 19:29
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
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GÖKÇEK yaptığı açıklamada, "Futbolumuzun kurtuluş reçetesinde olmazsa  olmaz 1 numaralı şart bu olmalı: Kulüpler, yönetim kurulu göreviyle sınırlı olmak  üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yüzde 5'ini aşan miktarda kulüp  gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan  temliklerde, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen  sorumludurlar." ifadelerine yer verdi.
 
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Gökçek açıklamasında, önerisinin  gerçekleşmesi durumunda Türk futbolunun kurtulacağını vurgulayarak, "Bu  gerçekleştiği takdirde kulüp üzerinden ön plana çıkmaya çalışan, kulübü borç  batağına sürükleyen, sporcu ve teknik heyet vesaire seçimlerinde gelişi güzel  davranan, menajerlik sistemine dikkat etmeyen yönetici profilinden uzaklaşıp,  gerçek anlamda futbola ve spora katkı sağlamaya çalışan kişileri futbol dünyamıza  kazandırırız." görüşlerini aktardı.
 
Bunun dışındaki her uygulamanın günü kurtarma çabası olduğuna dikkati  çeken Gökçek, "Tüm gerçek futbol adamlarından ve üst düzey yöneticilerimizden  ricam bunu dert edinip el birliğiyle muhakkak gerçekleştirmemiz." diyerek  açıklamasını tamamladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTff
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