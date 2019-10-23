Ahmet Çakar’dan Fatih Terim’e olay tweet!

ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maç sonrasında Ahmet Çakar'dan sürpriz bir tweet geldi. Eski hakem ve yorumcu Çakar, maçın ardından Twitter hesabından "Resultate importante !!!" ve Fatih Terim efsane sözleri arasında olan "what can i do sometimes??" yazdı. Çakar'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bazı taraftarlar tweete tepki gösterirken kimileri ise destek verdi.