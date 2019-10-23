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Ahmet Çakar’dan Fatih Terim’e olay tweet!

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında Fatih Terim'in meşhur olan sözü, "what can i do sometimes??" diye tweet attı, sosyal medyada gündem oldu.

SPOR 23.10.2019, 10:36
Ahmet Çakar’dan Fatih Terim’e olay tweet!
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ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maç sonrasında Ahmet Çakar'dan sürpriz bir tweet geldi. Eski hakem ve yorumcu Çakar, maçın ardından Twitter hesabından "Resultate importante !!!" ve Fatih Terim efsane sözleri arasında olan "what can i do sometimes??" yazdı. Çakar'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bazı taraftarlar tweete tepki gösterirken kimileri ise destek verdi.

#AHMET ÇAKAR #Fatih Terim #Galatasaray
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