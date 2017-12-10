Ahmet Çakar'dan olay tweet: Bu maçta bir şeyler oldu

SÜPER Ligin 15. haftasında Galatasaray, sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Mücadelede Galatasaray ilk yarıyı 2-0 geride kapatınca, ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan yine olay bir tweet geldi.
"ASLAN SEYRANTEPE'DE TUHAF SESLER ÇIKARTIYOR"
İşte Ahmet Çakar'ın o tweeti:
"Geçen hafta Dolmabahçe'de "miyavv" diye bağıran Aslan şu an Seyrantepe'de tuhaf sesler çıkartıyor!!!!!"
Bu mesaj kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Galatasaray 2. yarıda golleri bulup rakibinin önüne geçmeyi başarınca Ahmet Çakar'dan olay yaratacak bir iddia daha geldi. Tecrübeli futbol adamının attığı tweet özellikle Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisine neden oldu.
Ahmet Çakar'ın son tweeti:
Futbolun içinde 40 yılım geçti. Bu maçta bir şeyler oldu. Hissediyorum ayrıca kaleci Lukac'ın performansından çok rahatsızım.
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