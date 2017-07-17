Ahmet Arslan dünya şampiyonu

ALMANYA'NIN Titisee-Neustadt şehrinde gerçekleşen Red Bull 400 Dünya Şampiyonası'nda Ahmet Arslan damga vurdu. 400 metre yokuş yukarı olarak yapılan tek koşu yarışı olma özeliğine sahip Red Bull 400 Dünya Şampiyonası'na 40 farklı ülkeden 1000'in üzerinde sporcu katıldı.Erkeklerde Türkiye adına yarışan Ahmet Arslan 03.31.01'lik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı ve Red Bull 400'ün ilk dünya şampiyonu oldu. Alman Anton Palzer 03.32.09'la ikinci oldu. Kadınlarda Milli atlet Ece Bakıcı 05.42.07'lik derecesiyle 6. sırayı elde ederken, Japon Yukari Tanaka, 04.54.02'yle şampiyonluğu elde etti.Ahmet Arslan yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 14 Red Bull 400 yarışı koşup 13'ünde şampiyon olmuştum. 15. yarışta Koşmak ve kazanmak çok önemliydi. Çünkü bu yarışı kazanmak demek, Dünya Şampiyonluğu unvanına sahip olmak demekti. Bugüne dek domine ederek koşup önemli bir kazanma serisi yakaladığım yarışta ilk Dünya Şampiyonu olmayı başardım, çok mutluyum" şeklinde konuştu.