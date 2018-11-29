TRABZONSPOR Divan Başkanlık Kurulu’na bugün listesinde yer alacak olan isimlerle gelen Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen’e listesini teslim etti.
Son başvuru süresi olan bugün saat 10.00’a kadar mevcut başkan Ağaoğlu’ndan başka kimse bir liste başvurusunda bulunmazken, Ağaoğlu’nun Divan Başkanlığı’na verdiği listede Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu’nun yer almaması dikkat çekti.
Ahmet Ağaoğlu seçime tek aday olarak girecek
Trabzon'da 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, tek liste ile seçime gitme kararı aldı.
TRABZONSPOR Divan Başkanlık Kurulu’na bugün listesinde yer alacak olan isimlerle gelen Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen’e listesini teslim etti.
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