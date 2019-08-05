Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya sitem!

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün gece Lille ile transfer görüşmesi yapmak için Fransa'ya giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu transfer süreciyle ilgili oyuncuya biraz sitem etti. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları; "HİKAYEMİZ YARIM KALDI" "Yusuf Yazıcı bizim için yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyaç duyduğumuz dönemde, yani geçen sene dahi göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibaren hikaye yarım kaldı."

"İŞİN PARA KISMINDA DEĞİLDİK"

"İçime kan damladı. Biz işin para kısmında değildik. Böyle bir gelire de bu hikaye içinde ihtiyacımız yoktu. Ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı, transferi bu noktaya getirdi. Bundan sonra da bu hikaye tamamlanana kadar kadar hiçbir oyuncumuzu gönderme düşüncesinde değiliz." ifadelerini kullandı.