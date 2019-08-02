Ahmet Ağaoğlu: "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro teklif etti'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'in Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro teklif ettiğini söyledi.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında bugün İstanbul'a gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarını yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın transferiyle ilgili gelişmelere açıklık getirdi.
Ağaoğlu, Fransız eki.i Lille'in Yusuf Yazıcı'nın transferi için ısrarını sürdürdüğünü belirterek, "Lille, Yusuf için 15 milyon euro teklif etti. Onların teklifiyle bizim beklentimiz arasında ciddi bir fark var. Şu anda Lille Kulübü'nün yetkilileri Türkiye'de" dedi.
Forvet transferi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Trabzonspor başkanı, "Yapacağımız forvet transferlerinden birisi yarın açıklanır. İkinci bir forvet de gelebilir. Hiçbir şekilde adı telaffuz edilmemiş birisi olacak" ifadelerini kullandı.
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