Ahmet Ağaoğlu: Gerekirse CAS'a gideriz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yapmasına tepki gösterdi.
SPOR 10.12.2019, 17:32
TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yapmasına tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
Yüzde otuz limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Dahası, kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz.
Kararın Tahkim'den döneceğine inanıyorum, gerekirse CAS'a gideriz
Biz kadro yapılanmamızı yüzde otuz artışa göre gerçekleştirdik
Bu sınır kalksa da limitleri geçemeyiz. Yoksa Avrupa kupalarından men cezası alırız.
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