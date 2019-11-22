Ahmed Kutucu, Schalke'de ilk 11 çıkacak!
Almanya yerine Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu, Bundesliga'da ilk 11'e giriyor
SPOR 22.11.2019, 17:19
BUNDESLİGA ekibi Schalke 04'ün Werder Bremen ile oynayacağı maç öncesinde Ahmed Kutucu heyecanı yaşanıyor.
Bild'in haberine göre Schalke Teknik Direktörü David Wagner, forvet hattı için tercihini belirledi.
BU SEZON İLK KEZ...
Almanların haberine göre Wagner, Ahmed Kutucu'ya bu sezon ilk kez 11'de oynatmaya karar verdi.
19 yaşındaki futbolcu, Werder Bremen karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkacak...
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