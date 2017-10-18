AGÜ evinde mağlup

BASKETBOLDA FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Sleza'ya 72-70 mağlup oldu. Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Hakemler: Chrisostomos Schinas (Yunanistan), Alexandre Deman (Fransa), Erion Hoxhaj (Arnavutluk) Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 3, Nilay Kartaltepe, Melis Gülcan 21, Miljkovic 5, Tolo 10, Page 12, Marginean 19 Sleza: Sklepowicz, Zoll Norman 23, Kaczmarczyk 2, Perez 6, Ajdukovic 10, Treffers 14, Kastanek 11, Szybala 6, Ndiba 1. Periyot: 11- 13 Devre: 25-31 3. Periyot: 42-48

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