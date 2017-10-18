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AGÜ evinde mağlup

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Sleza'ya 72-70 mağlup oldu

AGÜ evinde mağlup

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Sleza'ya 72-70 mağlup oldu

18 Ekim 2017 Çarşamba 21:19
AGÜ evinde mağlup
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BASKETBOLDA FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci  hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Sleza'ya 72-70  mağlup oldu.
 
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi 
 
Hakemler: Chrisostomos Schinas (Yunanistan), Alexandre Deman (Fransa),  Erion Hoxhaj (Arnavutluk)
 
Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 3, Nilay Kartaltepe, Melis  Gülcan 21, Miljkovic 5, Tolo 10, Page 12, Marginean 19
 
Sleza: Sklepowicz, Zoll Norman 23, Kaczmarczyk 2, Perez 6, Ajdukovic  10, Treffers 14, Kastanek 11, Szybala 6, Ndiba
 
1. Periyot: 11- 13
 
Devre: 25-31
 
3. Periyot: 42-48
 

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Anahtar Kelimeler:
AGÜFIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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