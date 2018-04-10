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Adım adım şampiyonluğa

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 34-26 yendiği Yenimahalle Belediyespor'la bu kez Süper Lig'de karşılaştı

Adım adım şampiyonluğa

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 34-26 yendiği Yenimahalle Belediyespor'la bu kez Süper Lig'de karşılaştı

10 Nisan 2018 Salı 00:12
Adım adım şampiyonluğa
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ANKARA'DA THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Paşanın Melekleri, 25-29 galip ayrıldı. Bu galibiyetin ardında ligde bitime 4 hafta kala Muratpaşa Belediyespor puanını 35'e yükseltirken, bir maçı eksik bulunan en yakın rakibi Kastamonu karşısında puan farkını 6'ya çıkardı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, karşılaşmanın ardından tüm oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Takımda geçen yıl başlayan değişim sürecinin bu yıl hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takımı ortaya çıkardığını belirten Başkan Uysal, “Tabi bunun sağlanmasından en büyük başarı oyuncular ve teknik heyete ait. Hepsini bu önemli galibiyet dolayısıyla kutluyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muratpaşa BelediyesporşampiyonlukTürkiye Kupası
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