Adım adım Play-Off'a: Lidere dev çelme

ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 24. hafta maçında mutheşem bir galibiyete imza attı. Lider Bursa Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda konuk olan kırmızı beyazlılar, rakibini 28-26, 18-25, 25-20, 22-25 ve 12-15'lik setlerle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Elde ettiği bu galibiyetle Efeler Ligi'ne göz kırpan Alanya Belediyespor, ligde 4. sıraya yükselerek play-off potasına girdi. 24 Mart Pazar günü Tofaşspor'u sahasında ağırlayacak olan temsilcimiz, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı başarırsa 6-8 Nisan'da Kayseri'de yapılacak olan Efeler Ligi Play-Off maçlarında mücadele edecek.

'TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM'



Grup liderini yenmeyi başaran voleybolcuları ve teknik heyeti kutlayan Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken "Her şeyden önce başaracağına inanan bir takımımız var. Bugün temsilcimiz 24 hafta hiç yenilmemiş olan grup liderini mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Efeler Ligi yolumuz açıldı. Takımımız hem bizim, hem Alanya’nın, hem de bölgenin yüzünü güldürdü. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tüm taraftar ve sporseverleri önümüzdeki hafta oynanacak Tofaşspor maçında takımımızı yalnız bırakmamaya çağırıyorum" dedi.