Adım adım Juventus'a

DEVRE arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan İtalyan Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performansla İtalyan devi Juventus'un da dikkatini çekti. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği etkileyici performansla Süper Lig otoritelerinden tam not alan genç yıldız, aynı dönem içerisinde Sassuolo'ya transfer oldu. Sassuola'ya geldiği ilk 2 hafta oynamayan Merih, son haftalarda forma giydiği maçlarda etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Sassuola'ya gelmeden önce İtalyan basınında çıkan haberlerde, Juventus'un da Merih'i istediği fakat Sassuola'nın hızlı davranması sonucu Merih'i kadrosuna kattığı yönündeydi. Yer alan bir diğer haberde ise, Juventus'un genç oyuncuyu kaçırmayıp Sassuolo'ya iyi bir teklif yapacağı iddia ediliyor.

