Adım adım Alanya'ya

LİGİN ikinci yarısına daha güçlü başlamak için çalışmalarını hızlandıran Turuncu-Yeşilli ekibin, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe yönetimi ile görüşerek Salih Uçan konusunda el sıkıştığı iddia edilmişti. Orta sahaya çare arayan teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın da istediği genç oyuncunun ise Alanyaspor'a sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği öğrenildi. Gelen teklifleri menajeri ile değerlendirdikten sonra cevap vereceği düşünülen genç oyuncunun yakın çevresinin "En sıcak teklifi Alanyaspor yaptı" dediği de öne sürüldü.

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