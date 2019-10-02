Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş kararı!
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, adının Beşiktaş ile anılması hakkında "Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiçkimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim" dedi.
SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili, "Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil." dedi.Sergen Yalçın, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.Geride kalan maçları unutup, önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden Yalçın, "Kaybettiğimiz müsabakadan almamız gereken dersleri görerek Yukatel Denizlispor maçına hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde takımda bazı eksiklerin olduğunu anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:"Mina ve Gökhan Töre bu maçta yanımızda olamayacaklar. Bifouma'nın oynama ihtimali var gibi görünüyor. Şimdiye kadar 10 maç yaptık. UEFA maçlarından önce iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Bu da oyuncularımız ciddi performans sergilediği zaman sakatlık geçirmelerine neden oldu. Bunu normal görüyoruz. Milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız takıma dönecek, takım halinde çalışma imkanımız olacak. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. O yüzden oyuncularımızın tamamının maç oynayacak seviyede olması lazım." Sahalarında yapacakları Yukatel Denizlispor karşılaşmasını çok önemsediklerine dikkati çeken Yalçın, kazanmaları gerektiğini vurguladı.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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