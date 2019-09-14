Adem Büyük: Söyleyecek çok şey var ama sonra bize sıkıntı olmasın
Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Adem Büyük, “Söylecek çok şey var ama sonra bize de sıkıntı olmasın” dedi
SPOR 14.09.2019, 01:14
TRT Spor’a konuşan Adem Büyük, “Kazandığımız için mutluyuz. Söylecek çok şey var ama sonra bize de sıkıntı olmasın. Taraftarımız bize inanılmaz destek oldu. Hem takımımızı hem de taraftarımızı tebrik ederim” diye konuştu.
Yeni transferlerle ilgili de konuşan Adem Büyük, “Uyum süreci var ama zamanla atlatacaklardır. Milli takımlardan gelen arkadaşlarımız vardı, onlarla yüklemeli çalıştık. Onun da yorgunluğu vardır. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.
Transferi için Fatih Terim’e teşekkür eden Adem Büyük, “Oynamak için çok çalışıyorum. Bana bu takımda şans veren hocam Fatih Terim’e çok teşekkür ederim. Umarım Galatasarayımız için her şey daha iyi olur” diyerek sözlerini noktaladı.
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