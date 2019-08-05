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Adanaspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile anlaştı
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Levent Eriş ile sözleşme imzaladı.
SPOR 05.08.2019, 16:36 Toygar Dim
BOLU'DA yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor’un dün akşam saatlerindeki antrenmanını takip eden deneyimli teknik direktör Levent Eriş, Başkan Bayram Akgül ile bir araya geldi. Başkan Akgül ile anlaşma sağlayan Levent Eriş, yeni sezonda turuncu beyazlı takımın başına getirildi.
ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAŞLIYOR
Daha önce de Adanaspor’da görev alan Levent Eriş, 2011-2012 sezonunda takımı Play Off finaline taşımış, Kasımpaşa ile oynanan finalde turuncu beyazlı takım Süper Lig biletini kaçırmıştı.
Eriş, Adanaspor’da 2013-2014 sezonunda da görev almıştı.
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