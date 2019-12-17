Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı | 17.12.2019 | CANLI ANLATIM

BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, orta alanda Ceyhun, Siopis, Umut, hücumda Musa, Campos ve ileri uçta da Fernandes ilk 11'i ile başladı.

Ev sahibi Adanaspor ise, Karacic, Sinan, Evren, Renan, Özkan, Bagayoko, Okan, İbrahim, Eren, Enes ve Utku ilk 11'i ile maça başladı.

Ziraat Türkiye Kupası, 5. Tur, 2. Maç

Hakem :Mert Güzenge

CANLI ANLATIM

59'Marvin Büyüksakarya, gol pasını veren isim.

59'GOOOLL!! Enes Akyol topu ağlara gönderiyor!

54'Adanaspor takımında oyuncu değişikliği; Utku Şen oyundan çıkarken Mustafa Saltuk Ceviz oyuna giren isim.

49'Musa Çağıran önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

46'Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Welinton Silva oyundan çıkarken Veysel Ünal oyuna giren isim.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI SONA ERDİ

44' Alanyaspor, Tzavellas'in frikikten attığı golle 4-0 üstünlüğü yakaladı.

37'Musa Çağıran tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

33'Hakem Mert Güzenge yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Onur Bulut için kaldırdı.

31'Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

31'Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Djalma Campos kullanacak.

31'Renan Diniz ile Junior Fernandes arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Renan Diniz. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

29'Golün asistini yapan isim Junior Fernandes.

29'Onur Bulut tabelayı 0 - 3 olarak değiştiriyor.

21' Alanyaspor, Marvin Sinan Büyüksakarya'nın kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

16'Ofsayt bayrağı Eren Keleş için kalkıyor

14'Golün asistini yapan isim Onur Bulut.

14' Alanyaspor, deplasmanda Umut Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti.

13'Adanaspor takımından Enes Akyol şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

12'Aytemiz Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fabrice N'Sakala.

2' Özkan Taştemur, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor.

Maç başladı.