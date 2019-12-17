Adanaspor Alanyaspor maçı kadroları açıklandı

BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, orta alanda Ceyhun, Siopis, Umut, hücumda Musa, Campos ve ileri uçta da Fernandes ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Adanaspor ise, Karacic, Sinan, Evren, Renan, Özkan, Bagayoko, Okan, İbrahim, Eren, Enes ve Utku ilk 11'i ile maça başlayacak.