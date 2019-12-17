Adanaspor Alanyaspor maçı kadroları açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bugün saat 18.30'da başlayacak olan Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı
SPOR 17.12.2019, 17:46 17.12.2019, 17:49
BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, orta alanda Ceyhun, Siopis, Umut, hücumda Musa, Campos ve ileri uçta da Fernandes ilk 11'i ile başlayacak.
Ev sahibi Adanaspor ise, Karacic, Sinan, Evren, Renan, Özkan, Bagayoko, Okan, İbrahim, Eren, Enes ve Utku ilk 11'i ile maça başlayacak.
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