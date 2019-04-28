'Adaletli bir sonuç oldu'

SPOR Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Güzel bir maç oldu. İki taraf da çok mücadele etti. Bireysel hatadan bir gol yedik. Çok çalışıp konuşuyoruz ama bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İlk yarı oyun gücü bizdeydi. Beraberliği erken bulduk. Yağmur yağdıktan sonra oyun gücü yüksek bir maç oldu. İki takım da denk mücadele etti. Ozan Tufan'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Net pozisyonlar yakaladık. Skora bakarsanız adil bir skor oldu. Bundan sonraki kalan 4 maça bakacağız. Puan cetvelindeki durumumuz iyi. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.