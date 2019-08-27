Ada'dan büyük başarı

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Yarışları'nda 5 ayrı kategoride birincilik elde eden Ada Gencelli, ailesine, antrenörlerine ve Alanya'ya büyük bir gurur yaşattı. "Yüzmeyi çok seviyorum ve daha iyi olabilmek için çok çalışıyorum" diyen Ada, Sakarya'daki yarışlarda 50 ve 100 mt Freestyle, 200 mt Medley, 50 mt Butterfly ve 100 mt Breaststroke kategorilerinde birincilik kazandı.