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Ada'dan büyük başarı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 8. Grup Seyahat Acentaları Meclis Üyesi, Network Turizm işletmecisi Alper Gencelli ve Özge Gencelli'nin 10 yaşında kızları Ada Gencelli, yüzme sporundaki başarılarına bir yenisini daha ekledi

SPOR 27.08.2019, 19:25 Enes Subaşı
Ada'dan büyük başarı
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30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Yarışları'nda 5 ayrı kategoride birincilik elde eden Ada Gencelli, ailesine, antrenörlerine ve Alanya'ya büyük bir gurur yaşattı. "Yüzmeyi çok seviyorum ve daha iyi olabilmek için çok çalışıyorum" diyen Ada, Sakarya'daki yarışlarda 50 ve 100 mt Freestyle, 200 mt Medley, 50 mt Butterfly ve 100 mt Breaststroke kategorilerinde birincilik kazandı. 

#ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası #ALTSO
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