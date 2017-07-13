YENİ sezon öncesi takımını yalnız bırakmayan Demokratik Kongolu oyuncu, acısını kalbine gömdü ve çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Öte yandan, Alanyaspor Teknik Direktör Safet Susic'in N'Sakala'ya cenaze için 2 gün izin verdiği ancak oyuncunun kampta kalmasının daha iyi olacağını söylediği öğrenildi.

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