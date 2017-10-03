Acımasız tekme… Futbolcu maçta bir testisini kaybetti!

BOSNA Hersek'te kupa maçında ilginç bir sakatlık yaşandı. Zrinjki Mostar'ın 22 yaşındaki futbolcusu Marin Galic aldığı darbeye rağmen maçı tamamladı ama ardından ağrıları artınca hastaneye gitti ve yumurtalıklarından biri alındı.
Bosna Hersek Kupası'nda Sloga ile Zrinjski arasındaoynana maçta daha önce sahalarda görülmemiş bir sakatlık olayı yaşandı. Bosna Hersek Kupası’nda oynanan 1.Lig lideri Sloga, Premier Lig lideri Zrinjski'yi 1-0 yenerek eledi. Mücadelenin ikinci yarısında Zrijski forması giyen Marin Galic sağ kanattan atağa çıkarken Joco Stokic kayarak sert bir müdahalede bulundu. Stokic'in kalkan ayağı, Marin Galic'in kasıklarına geldi. Hakemin sadece faul vermekle yetindiği, kartını kullanmadığı pozisyonun ardından bir süre tedavi gören Galic karşılaşmaya devam etti.
Yumurtalıklarından birisi alınan Galic, yaptığı açıklamada kulübe ve takım arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti ve futbola dönmek için sabırsızlandığını söyledi.
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