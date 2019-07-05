Abitoğlu MHK'ya veda etti

ALANYA'NIN yetiştirdiği önemli spor adamlarından olan Mustafa Kamil Abitoğlu, Sabri Çelik başkanlığında kurulan Merkez Hakem Kurulu’nda ‘Plaj Futbolu, Futsal, Bal ve Kadın Hakemler Sorumlusu’ olarak görev almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin değişmesinin ardından Zekeriya Alp, MHK'nın başına atandı. Abitoğlu, Zekeriya Alp’in yönetiminde yer almadı. MHK, yeni başkan Zekeriya Alp'in öncülüğünde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Zekeriya Alp başkanlığında yapılan toplantıda, Başkanvekilliği görevine Oğuz Sarvan getirildi.