Abdurrahim Albayrak'ı fıtık eden hareket!
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sırasında yaptığı hareket nedeniyle boyun fıtığı oldu
SPOR 03.11.2019, 15:24 03.11.2019, 15:26
GALATASARAY ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Beşiktaş maçında yaptığı ani hareket nedeniyle boyun fıtığı olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın maçlarında heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken İkinci Başkanı Abdurrrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinde ani hareket yapınca boyun fıtığı oldu.
DERBİ MAÇINDA POZİSYON SIRASINDA...
Siyah-Beyazlılarla oynanan müsabakada bir pozisyona heyecanlanan ve ani bir reaksiyon veren Abdurrahim Albayrak, boynunda ağrı olduğunu hissetti.
Daha sonra ağrılar azalmayınca doktora giden Albayrak'ın boyun fıtığı olduğu ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak'ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu öğrenildi.
Albayrak'ın kısa bir süre içerisinde boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçireceği ifade edildi.
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