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Abdurrahim Albayrak ile Falcao buluştu

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Falcao ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer için bir araya geldi. 33 yaşındaki golcü ile Albayrak'ın fotoğrafı sosyal medyayı adeta salladı.

SPOR 10.08.2019, 15:59 Melike Temir
Abdurrahim Albayrak ile Falcao buluştu
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GALATASARAY'IN transfer etmek istediği Falcao ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer için bir araya geldi.

ALBAYRAK VE BULUT FRANSA'YA GİTMİŞTİ
Sarı kırmızılı ekibin transfer etmek için uğraştığı Monaco'nun dünyaca ünlü yıldızı Falcao konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcü oyuncunun transferini tamamlamak için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut Fransa'ya gitmişti. Bugün ise Abdurrahim Albayrak ile Falcao'nun birlikte olduğu bir fotoğraf gündeme düştü. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı.

"UMARIM TRANSFER EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜR"

Cuma günü Galatasaray'a transferi konusunda konuşan Falcao, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray #Abdürrahim Albayrak #Falcao #transfer #İstanbul
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