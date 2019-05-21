Abdurrahim Albayrak: Hakkımı helal etmeyeceğim

GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da lige dair açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Dubai'ye gittim, 65 bin TL cebimden ödedim. Gelinlerimin, annemin yüzüne bakamadım. Transfer yapamadık diye çok büyük hakaretlere uğradık. Hakkımı helal etmeyeceğim. 83 yaşındaki anneme küfredildi. 83 yaşındaki kadından ne istiyorsunuz? Sizde nasıl bir vicdan var?" dedi.

'TRANSFERE BUGÜNDEN SONRA BAŞLAYACAĞIZ'

Albayrak, "Mbaye Diagne'yi satma düşüncemiz yok. Gelen bir şeyler var oyuncularımız için ama şampiyonluğa gidiyorduk. Düne kadar transferi kenara bıraktık. Bundan sonra başlayacağız. Diagne'ye ister 9, ister 30 ver. Biz artıya geçtik. Bizi Türkiye'deki en üst makamlara şikayet ettiler paraları çar çur ettiler diye" diye konuştu.

'VAR KAYITLARINI SİZE DİNLETİRİM'

"Elimizde VAR kayıtları mevcut" sözlerine açıklık getiren Albayrak, "Elimizdeki VAR kayıtlarını size dinletirim. Şimdi TFF gidiyor, bunları tekrar gündeme getirmeyelim. TFF'de çok şeyin değişeceğine inanıyoruz. Nihat Özdemir'i destekleyip desteklemeyeceğimizi oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.