Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması!

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

YİNE OLSA YİNE ADEM'E ATTIRIRIM

Golü bulduktan 2 dakika sonra penaltı pozisyonu. Penaltıyı kaçırdık. Yine olsa yine Adem'e attırırım, bizim için önemli bir oyuncu. Sonrasında golü yedik. Bir daha da gol şansımız olmadı. Maçı kaybettik. Mevcut kadroyla ancak bunu yapabildik. Oyun zaman zaman gitti, zaman zaman geldi. Penaltıyla maçı çevirebilirdik ama olmadı.

BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU!

Dinlenme şansı en az olan takım biz olacağız, bugün bizimle Avrupa maçı oynayan ekipler pazartesi oynayacaklar, diğer bir rakibimiz ise salı oynadı. Ya Kartal ile başlayacaktık ya da Ozi ile. Ozi ancak 60 dakika oynayabildi. Penaltıyı atsak belki başka bir senaryo olacaktı. Sakatlıklar da varken böyle bir kadroyla oynayabilirdik, başka seçeneğimiz yoktu.Bugün Necip sağ bek oynuyor, Roco oynuyor, Vida oynuyor, Rebocho oynuyor. 4'ün 3'ü ilk kez oynuyor.

DERBİDE DESTEK BEKLİYORUM

8-9. haftada 11'de 22 farklı oyuncuyla başlama bir teknik adamın başına gelmemiştir herhalde. 22 farklı oyuncuyla 11'de başlıyorsan bunda bir sıkıntı var. İdeal takımımla bir maç oynamadım herhalde. Bazen performans, bazen sakatlık, bazen tercihlerimiz. Pazar günü derbide taraftarımızın desteğini bekliyorum.

''Tepkilerden sonra istifa etmeyi düşündünüz mü?"

''Hayır düşünmedim. Mücadeleyi bırakmayacağım. Taraftarlar her zaman haklıdır. Maça geliyor, kombine alıyor. Biz onlara güzel bir şey sunmalıyız. Tepkiler normaldir. Ağızlarından şu ana kadar kötü bir kelime de çıkmıyor. Bence taraftar tepkisinde haklı. Burada desibel rekoru kırmış bir taraftar var. Pazar günü desteklerini bekliyoruz.

Maça 2 gün var. Bazı oyuncuların durumu cumartesi günü belli olacak. Atiba bugün oynamadı 37 yaşında. Burak, Gökhan Gönül ve Diaby'nin durumları cumartesi günü belli olacak.