Abdullah Avcı: Umarım tüm bunlar bugün kazanınca sona ermiştir
Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, sakatlık yaşayan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Dorukhan Toköz hakkında da konuştu. Avcı, "Dorukhan'ın durumu ise üzüntü verici, şimdi hastaneye gideceğim" dedi.
SPOR 06.10.2019, 20:25
BEŞİKTAŞ'IN konuğu Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldığı karşılaşma sonrasında Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, “Değerli olan oyuncu grubunun isteği, arzusu, enerjisi. Kazanmak için odaklandıkları bir durum vardı. Dorukhan’ın durumu ise üzüntü verici, şimdi hastaneye gideceğim” dedi.
Abdullah Avcı, “Caner, perşembe günü önde oynadı, 2 gündür serum yiyor, bugün belki de sahanın en iyi oyuncusuydu. 9 kişi maçı tamamladık, sakatlıklar oldu. 6-7 haftadır yaşadığımız süreç, sakatlıklar, kırmızı kartlar, kulübün içindeki şeyler, umarım tüm bunlar bugün kazanınca sona ermiştir” ifadelerini kullandı.
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