Abdullah Avcı: "Şampiyon olacağımıza son derece inanıyorum"

MEDİPOL Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışı verdiği rakiplerine umut verdi.

Maçın ardından beIN Sports'a röportaj veren Abdullah Avcı, her şeye rağmen takımına olan inancını yineledi.

Takımının çalışılan organizasyonları uyguladığını belirten Avcı, "Her iki yarıyı ayrı ayrı değerlendirelim. İlk yarıda duran toptan yediğimiz gole kadar bütün oyun organizasyonlarını kullandık. Çalıştığımız 4-5 organizasyon vardı. Bunlardan birinde golü bulduk, kaçırdıklarımız da vardı" dedi.

Bir noktadan sonra oyun üstünlüğünü Beşiktaş'a kaptırdıklarını belirten tecrübeli çalıştırıı "İlk yarı itibariyle pozisyon zenginliğimiz fazla ama 50-55. dakikadan sonra oyuna istediğimiz gibi giremedik. Fazla pozisyon vermedik belki ama bizim yapmamız gereken organizasyonları yapamayınca rakip de ikinci yarı başında golü atınca o enerjiyle birlikte belki kapasitesinin üzerine çıkan bir takım oldular. Bu bize şunu anlatıyor; ilk yarıdaki gibi oynarsan nasıl oluyor, ikinci yarıdaki gibi oyundan vazgeçersen neler oluyor. Rakibi tebrik ediyorum, iyi oynadılar" ifadelerini kullandı.

Takımına olan inancını koruduğunu ifade eden Abdullah Avcı, "Ben şampiyon olacağımıza son derece inanıyorum. Rakibimiz henüz oynamadı ve 6 puan öndeyiz. Son 6 haftaya giriyoruz. Kayıplar elbette olacak. Bu bizim için de rakip için de geçerli. Şampiyonluk şansımızı çok yüksek görüyorum" diyerek röportajını tamamladı.

Başakşehir, Süper Lig'de bir sonraki hafta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.