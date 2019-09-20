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Abdullah Avcı istemedi, Beşiktaş'a gol attı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın dün gece 4-2 yenildiği Slovan Bratislava takımında Mohammed Rharsalla'nın transfer listesinde olduğu ancak Abdullah Avcı'nı olumsuz rapor verdiği ortaya çıktI

SPOR 20.09.2019, 18:13 20.09.2019, 18:13
Abdullah Avcı istemedi, Beşiktaş'a gol attı
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BEŞİKTAŞ, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla boyun eğdiSlovak ekibinin en tehlikeli oyuncularından olan ve Kartal'a da bir gol kaydeden Mohammed Rharsalla konusunda ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
 
AVCI 'YETERSİZ' RAPORU VERDİ
 
Asist Analiz'in haberine göre, 26 yaşındaki Faslı oyuncunun menajerinin transfer sezonunda Moha'yı Beşiktaş'a önerdiği ancak siyah beyazlı ekibin bu öneriyi reddettiği ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın Moha için 'Yetersiz' raporu verdiği ve transferi istemediği kaydedildi.
Şu anda Slovan Bratislava'da yıllık 225 bin Dolar'a oynayan Moha, sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor. Moha, bu sezon Slovan Bratislava formasıyla 15 maça çıkıp 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
 

#ABDULLAH AVCI
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