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Abdullah Avcı: İlginç bir yarış oluyor bu sene

Beşiktaş'ın 2-0 kaybettiği Yeni Malatyaspor maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

SPOR 15.12.2019, 23:37
Abdullah Avcı: İlginç bir yarış oluyor bu sene
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SÜPER Lig'de Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Pozisyonları değerlendiremedik"
"Bazen hata olur, bazen atan olur. Malatyaspor'u tebrik etmek lazım. Savunma yapacaklarını biliyorduk. Baskı yaptık ama üretemedik de. İkinci yarı basıkıyı daha da artırdık. 3-4 pozisyonumuz var ama yetmez. Orta kalitesi düşüktü. Buralarda golü ya baskıdan ya da çalıştığın organizasyonlardan bulmak lazım. 86'da ve 65'te goller geldi. Oralara çok fazla girmek istemiyorum. Pozisyonları değerlendiremedik. Yarış devam ediyor. Baskıyı ve arzuyu artırmamız lazım."

"Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe kaybetti..."
"Sakat oyuncuların pazartesi bizle olma ihtimalleri var. Kafamızı rahatlatarak hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanacağız.Herkes kaybediyor, Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe kaybetti, Sivas kazandı. İlginç bir yarış oluyor bu sene. Hayat sana sürekli yeni bir fırsat sunuyor, önümüzdeki haftaya bakacağız."

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda dengeli bir mücadele olduğunu belirterek, "Oyuncularımın iştahı, arzusu ve baskısı vardı. İkinci yarı şiddet de vardı. Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu." dedi.

İkinci yarı hızlarının yanı sıra baskıyı ve şiddeti daha da artırdıklarını vurgulayan Avcı, "Bu tip takımlara karşı pozisyona giremezsin ama 3-4 pozisyonumuz vardı. Maçı cebimize alacağımız pozisyonları bulduk. 86'ncı dakikaya kadar rakibe pozisyon vermedik, ikinci golü saymıyorum, faul olabilir." diye konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sabırla son ana kadar beklediğine dikkati çeken Avcı, "Herkesin kaybettiği süreçlerde yarışın içindeyiz. Biraz daha yukarıya yapışmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya eleştiri 

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Avcı, şunları kaydetti: 

"Avantajlı durumumuz oluşmadı. İkinci golün öncesinde kendini kanıtlama gibi durumu vardı. Maçı hakem yüzünden kaybettik durumu olamaz, öyle bir şey yok. Bazı avantajlarda o taraflara doğru devam ettirdi diye düşünebiliriz."

"Derbiler özeldir"

Ligin 16. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maça değinen Avcı, şunları söyledi:

"N'Koudou ve Ruiz'in durumu yarın belli olacak. Beşiktaş en iyisini her zaman yapmıştır, yapmaya devam edecek. Derbiler özeldir. Bugünü bırakıp en iyi şekilde pazara hazırlanacağız. Ligin domino taşları ağır yaralı gidiyor. Diğer takımları da göz ardı etmeyelim. Sivasspor, Trabzonspor, Başakşehir, herkes yarışın içinde devam ediyor. Rekabet kaliteyi getirir." 

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Şu an her mevkiye bakılabiliyor. Biraz daha dar alanda problem çözen, skora etki eden oyuncu bizim için doğru gözüküyor." diyerek sözlerini tamamladı.

#abdullah #avcı #Malatyaspor #beşiktaş
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