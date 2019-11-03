Abdullah Avcı: Değerli bir galibiyet aldık
Antalyaspor galibiyetinin ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Zor bir süreç yaşadık. Tekrar yarışın içinde olabilmek, Beşiktaş formasının çok değerli olduğunun karşılığıdır" dedi.
SPOR 03.11.2019, 00:32
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor’u 2-1 yendikleri maçta değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son 4 karşılaşmada tek gol yediklerini hatırlattı. Karşılaşmada fırsatlar yakaladıklarını aktaran Avcı, “Değerli bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş forması her zaman zirvede olacaktır. Zor bir süreç yaşadık. Tekrar yarışın içinde olabilmek, Beşiktaş formasının çok değerli olduğunun karşılığıdır” diye konuştu.
Abdullah Avcı, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftalarda yakaladıkları ivmenin, sonraki haftalarda kendilerine öz güven olarak döneceğine inandığını kaydetti.
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