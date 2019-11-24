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Abdullah Avcı'dan Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı!

Konyaspor'u 1-0 ile geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı takım savunmasına dikkat çekti.

SPOR 24.11.2019, 00:05
Abdullah Avcı'dan Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı!
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir maçtan puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. 

Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısını katıldı. Konyaspor'un savunma ve hücum organizasyonu açısından iyi bir takım olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Oyunun ilk 25-30 dakikalık bölümünde iyi değildik, oyuna geç girme alışkanlığımız hala devam ediyor. Taçtan gol yedik. Ofsayt olmasa oyun başka bir duruma seyredebilirdi. Enine fazla pas yaptık. Yanlış opsiyonlarımızı kullandık. 25 dakikadan sonra oyun biraz ilerledi. Bizim lehimize olmaya başladı. Özellikle ikinci yarı bireysel performansı biraz daha yukarı çıkarttık" dedi. 

Burak'ın kaliteli bir oyuncu olduğunu ve yakaladığı pozisyonu değerlendirdiğini ifade eden Avcı, çok önemli bir deplasmandan puan aldıklarını söyledi. Avcı, ''Milli takım aralarından sonra  zaman zaman oyuna geç girmeler, bazen takımda konsantrasyonda bozukluk olabiliyor. 6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, tek gol. Takım savunmasını daha iyi yapan bir takım olmamız son derece umut verici. Onun için oyuncularımızı, maç öncesi ve maç sırasındaki enerjileri, aile olduğu zaman, sonuçları alıp bunu desteklediği zaman daha güzel şeyler çıkıyor. Umarım daha iyi devam eder" şeklinde konuştu.  

Avcı, perşembe günkü Avrupa'daki maç ile pazartesi günkü Kayserispor maçını kazanıp puan almak istediklerini belirtti. 

Avcı, bir gazetecinin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan olarak üstüne çıktıkları yönündeki sorusu üzerine, Beşiktaş'ın lige alışık olmadığı süreçle başladığını hatırlatarak, ''Burada Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olarak bakmamak lazım. Alanya'nın, Sivasspor'un çıkışı, Başakşehir'in 3-4 yıldır oyuncu kalitesi ve oyunuyla beraber onlara da aynı şekilde saygı göstermek lazım. Rekabetin olduğu yerde kalite her zaman olacaktır. Bence bu Türk futbolu adına çok önemli" dedi. 

Konyaspor'un ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen soru üzerine ise Avcı, ''Golle ilgili soyunma odasında bakmadım. Tartışmalar bitmeyecek. Hakem üzerinden konuşursak başka yerlere gidiyor. Aslında futbolda konuşulacak çok başka şeyler var" ifadelerini kullandı.
 

#abdullah #avcı #konyaspor
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