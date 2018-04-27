Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
172.321
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5827
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...

AB'den Galatasaray'a teşekkür mektubu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'den, Suriyeli çocuklar için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu geldi

AB'den Galatasaray'a teşekkür mektubu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'den, Suriyeli çocuklar için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu geldi

27 Nisan 2018 Cuma 19:08
AB'den Galatasaray'a teşekkür mektubu
banner404

SARI-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berger'in mektubunda  Galatasaray'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandığı  belirtildi:
 
"Suriyeli çocuklar için 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen  etkinliklerdeki emeğiniz ve doğrudan ilginiz için size teşekkür etmek istiyorum.  İş birliğiniz ve olağanüstü çabalarınız sayesinde sığınmacılar için dayanışma  oluşturduk. Galatasaray Kulübü tarafından gösterilen misafirperverlik ve  profesyonellik için müteşekkirim. Size katkılarınızdan dolayı en içten  teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliklerimizin gelecekte de devam etmesini  diliyorum."
 
Galatasaray Kulübü, AB Türkiye Delegasyonu ve Türk Kızılayı, 16 ve 18  Nisan'da düzenlenen etkinliklerle Türk ve Suriyeli çocuklara sürpriz  hazırlamıştı. Düzenlenen ilk organizasyonda, 12 sığınmacı çocuk, Galatasaray'ın  antrenmanında futbolcularla bir araya gelmişti. Sığınmacı çocuklar,  Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını da statta izlemişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kulübü Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
'Kazanmak istiyoruz'
'Kazanmak istiyoruz'
Kestelspor son virajda
Kestelspor son virajda

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim