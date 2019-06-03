Aatif'tan flaş karar! Geri dönüyor...

SÜPER Lig’de ikinci yarının flaş takımlarından biri olan Çaykur Rizespor, devre arasında Fenerbahçe’den Aatif Chahechouhe’yu 900 bin euro karşılığında kadrosuna 6 aylık süre için katmıştı. Yeni sezonda Faslı futbolcuyla yola devam edip etmeyeceği henüz kesinleşmeyen Karadeniz ekibi, henüz bu konuda net bir açıklama yapmadı.

Aatif da istiyor

Bunun üzerine 32 yaşındaki futbolcu için 2013/14’te 17 golle krallık yaşadığı eski takımı olan Sivasspor devreye girdi. Hakan Keleş ile yollarını ayıran ve önümüzdeki günlerde Rıza Çalımbay ile sözleşme imzalamaya hazırlanan olan Yiğidolar da Aatif için ısrarcı. Kırmızı-beyazlıların başına geçecek olan Çalımbay’ın da tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği edinilen bilgiler arasında. Öte yandan Sivasspor forması ile 4 sezonda çıktığı 152 maçta 54 gollük performans sergileyen tecrübeli futbolcunun da eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.