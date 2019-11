A Milliler EURO 2020'de

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 9. mücadelesinde İzlanda'yı Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlıyor. Son olarak Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde A Milli Futbol Takımımız, İzlanda önünde Euro 2020 biletini kapmak için hesap yapıyor. Kritik maç saat 20.00'da başladı.



TÜRKİYE - İZLANDA: 0-0



Maçtan dakikalar



8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayına sokulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Halldorsson uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



30. dakikada ay-yıldızlılar, önemli bir fırsattan faydalanamadı. Mehmet Zeki Çelik'in sağdan ortasında penaltı noktası civarındaki Burak Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



İLK 11'LER



Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.



Türkiye'nin yedekleri: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Enes Ünal.



İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson.



H Grubu'nda Puan Durumu



1- Türkiye: 19p

2- Fransa: 19p

3- İzlanda: 15p

4- Arnavutluk: 12p



MAÇTAN NOTLAR



2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Fransa mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak hastalığı nedeniyle aday kadroya çağrılmayan Kenan Karaman'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı.



Beraberliğin EURO 2020'ye katılmaya yeteceği İzlanda karşılaşmasında Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine ilk 11'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'na şans verdi.



Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.



Bakan Kasapoğlu mücadeleyi izledi



Türkiye ile İzlanda arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.



A Milli Futbol Takımı 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda



A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.



Şenol Güneş 61. maçına çıktı



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 61. karşılaşmasına çıktı.



Ay-yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde oynadığı 60 maçta, 31 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.



Kolbeinn Sigthorsson Türk Telekom Stadı'nda



Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçına çıktı.



Sigthorsson, İzlanda'nın, Türkiye ile oynadığı kritik mücadelede ilk 11'de yer aldı.



Milli takıma büyük destek



Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçına, taraftarların da ilgisi büyük oldu. Türk Telekom Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli oyunculara büyük destek verdi.



Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koltuklara bırakılan Türk bayrakları ile tüm stat kırmızı-beyaz renklere büründü.



Tribünlerde "İnanıyoruz biz size 82 milyon sizinle", "Zaferler senin ruhunda var" ve "Baş koymuşum Türkiyemin yoluna" yazılı pankartlar da açıldı. Taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.



Bu arada Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk da karşılaşma öncesinde tribünlere konulan bayraklar arasında, elindeki Türk bayraklarıyla poz verdiği bir fotoğrafı, Instagram hesabından paylaşarak ay-yıldızlı ekibe destek verdi.



Seremonide özel çocuklar yer aldı



Maç öncesi yapılan seremonide Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Adelosan Diyabetikler Derneği ve İnsani Yardım Vakfı'ndan çocuklar yer aldı.



TFF sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabetik çocuklar da seremonide bulundu.