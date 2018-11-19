A Milliler Antalya'da

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün Ukrayna ile oynayacağı özel maç için önceki gün Antalya'ya geldi

A Milliler Antalya'da
banner404

ÖZEL uçakla gelen ay yıldızlılar için polis, havalimanında güvenlik tedbiri aldı. CIP Salonu'ndan çıkış yapan milliler daha sonra otobüse bindi. Kafilede TFF Asbaşkanı Ali Dürüst de yer aldı. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan otobüs, polis eskortuyla birlikte takımın kamp yapacağı otele gitti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, iki oyuncu ile birlikte dün akşam Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı yaptı. Ardından gerçekleştirilen antrenman ile birlikte Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayan A Milliler, kampa girerek bugünkü maç saatini beklemeye başladı. 

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 00:10
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da çift kutlama
Alanya'da çift kutlama
  1. PORTAKAL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479