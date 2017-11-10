A Milliler Antalya'da

ROMANYA'DAN özel uçakla Antalya 'ya gelen A Milli Futbol Takımı, havalimanında CIP Bölümü'nden güvenlik önlemleri altında çıkarak takım otobüsüne bindi. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan otobüs polis eskortu eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti. Teknik heyetten 1 gün izin alan Kenan Karaman'ın yarın Antalya'ya geleceği ve ay yıldızlarla antrenmana katılacağı öğrenildi. Milli takım, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde dün akşam konakladıkları otelin sahasında Arnavutluk maçının ilk antrenmanını yaptı. Türkiye ile Arnavutluk, 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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